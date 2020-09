Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einladung an Medienvertreter - "Roadpol Safety Days": Präventionsaktionen gegen Ablenkung im Straßenverkehr

Wuppertal (ots)

Ein kurzer Blick aufs Handy, der schnelle Check der eingegangenen Nachricht oder das vermeintlich wichtige Telefonat: Smartphones und andere Geräte können im Straßenverkehr auf vielfältige Weise ablenken. Doch keine WhatsApp-Nachricht, keine Instagram-Story, keine Sprachnachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür Gesundheit und Leben aufs Spiel setzen sollte. Denn wer im Auto, Lkw oder auf dem Fahrrad zum Smartphone greift, der erhöht das Unfallrisiko mindestens um das Vierfache. Oftmals mit verheerenden Folgen. Um für die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren, führt die Polizei Wuppertal anlässlich des NRW-weiten Kontrolltags "Roadpol Safety Day" am Mittwoch, 16.09.2020, in den drei bergischen Großstädten Präventionsaktionen durch. Medienvertreter sind zu folgenden Terminen eingeladen, die Verkehrssicherheitsaktion zu begleiten: - Wuppertal: 10 Uhr, Oberbergische Straße 200 (Parkplatz Bauhaus Baumarkt) - Remscheid: 12 Uhr, Konrad-Adenauer-Straße 31-33 (Teo Otto Theater) - Solingen: 14.30 Uhr, Neumarkt Bei den "Roadpol Safety Days" handelt es sich um eine europäische Aktion zur Verkehrsüberwachung. Neben Präventionsmaßnahmen finden dazu landesweit verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr statt. Weitere Informationen zu den "Roadpol Safety Days" gibt es unter https://www.roadpolsafetydays.eu/. (tk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell