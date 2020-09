POL-W: W - Auffahrunfall in Elberfeld

Polizei Wuppertal

Wuppertal - An der Einmündung Kasinostraße zur Bundesallee kam es am 11.09.2020, um 13:19 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 18-jährige Wuppertalerin war mit einem Opel Astra unterwegs, als sie an der rot zeigenden Ampel dem Mercedes GLK einer 56-Jährigen aus Wuppertal von hinten auffuhr. Dieser Wagen wurde seinerseits auf das Mofa eines Wuppertalers (56) geschoben. Die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin (18) des Astra wurden leicht verletzt, der Mofa-Fahrer musste schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

