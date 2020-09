Polizei Wuppertal

POL-W: W Nächtlicher Raub in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (12.09.2020), gegen 04:40 Uhr, beraubten Unbekannte einen Mann auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal-Barmen. Die Täter schlugen ihrem 31-jährigen Opfer mehrfach ins Gesicht und nahmen dann sein Mobiltelefon. Anschließend liefen sie in Richtung Innenstadt Barmen weg. Die drei Männer sind zwischen 180 cm und 190 cm groß. Einer hat eine schlanke, ein weiterer eine kräftigere Figur. Sie trugen dunkle Sportkleidung, einer von ihnen mit weißen Streifen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

