Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub an der Adlerbrücke

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 10.09.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es an der Adlerbrücke zu einem Raub. Ein 20-jähriger Wuppertaler stieg an der Bushaltestelle Adlerbrücke aus dem Bus und wurde von einer kleinen Gruppe junger Männer aufgefordert sein Mobiltelefon herauszugeben. Diese Forderung unterstrichen die Täter in verbal und körperlich agressiver Weise. Das Opfer kam der Aufforderung nach. Danach verließ die Gruppe den Tatort in unbekannte Richtung. Zwei der Männer werden wir folgt beschrieben: Person 1: - 19-20 Jahre alt - Circa 1.85m-1.90m groß - Schlank - Schwarze Locken - Schwarze Jacke - Blaue Jeans Person 2: - 18-19 Jahre alt - Circa 1.65m-1.70m groß Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

