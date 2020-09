Polizei Wuppertal

POL-W: W Junger Mann in Elberfeld verprügelt - Täter flüchtig

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (10.09.2020, 01:50 Uhr), kam es in der Poststraße in Wuppertal-Elberfeld zu einer Auseinandersetzung, bei der ein junger Mann schwere Verletzungen davon trug. Ein bislang Unbekannter griff den 23-Jährigen unvermittelt an und stieß ihn gegen eine Hauswand. In der Folge schlug und trat er ihn mehrfach. Als Anwohner dem Schläger mit der Polizei drohten, floh der Mann in Richtung Bahnhof. Er ist circa 185 cm bis 190 cm groß und trug ein blauweiß gestreiftes Langarmhemd und eine blaue Jeans. Der Verletzte musste zur Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell