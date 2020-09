Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verstoß gegen das Waffengesetz - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit Januar 2020 führen Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz durch. Einer der Hauptbeschuldigten steht im Verdacht, scharfe Schusswaffen illegal an kriminelle Kreise verkauft zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei Wuppertal zwölf Objekte im Großraum Wuppertal. Dazu kamen mehrere Dutzend Polizisten sowie ein Sprengstoffspürhund am 08.09.2020 zum Einsatz, der von 06:00 Uhr morgens bis um 20:00 Uhr abends andauerte. Die Ermittlungskommission "Austria" konnte mehrere Datenträger sowie eine scharfe Schusswaffe sicherstellen. Im Fall einer Verurteilung drohen den Tatverdächtigen empfindliche Strafen. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die Anschlussermittlungen werden voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

