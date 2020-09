Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei junge Motorradfahrer verunfallen nacheinander

Wuppertal (ots)

Gestern 07.09.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer stürzten. Als ein 18-Jähriger aus einer sechsköpfigen Gruppe von Motorradfahrern in eine Linkskurve einfuhr, verlor er die Kontrolle über seine KTM und kam zu Fall. Bei dem Versuch, dem Verunfallten auszuweichen stürzte der dahinter fahrende 19-Jährige mit seiner Honda ebenfalls. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der 18-Jährige zog sich eine Verletzung zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (sw)

