Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf: Fahrradfahrer verletzt Fußgängerin

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 06.09.2020, kurz nach halb zwei am Mittag, fuhr eine Gruppe mit vier Radfahrern (zwei Männer, zwei Mädchen) über den Gehweg am Balkhauser Kotten. Als sie an einem Ehepaar (59 und 60) vorbei fuhren, prallte der Lenker einer der Männer gegen den Arm der Frau, die dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Nach kurzem Halt und verbaler Aggression fuhr die Gruppe auf ihren Rädern davon. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: - circa 40 Jahre alt - sportliche Figur - kurze, dunkle Sportbekleidung - hellblaue Adidas Sportschuhe - schwarz-rote Handschuhe - kurze dunkle Haare Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

