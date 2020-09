POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Polizei Wuppertal

Wuppertal - In der Schwanenstraße brachen unbekannte Täter zwischen dem 09.09.2020 (19:00 Uhr) und dem 10.09.2020 (04:30 Uhr) in ein Bekleidungsgeschäft ein. Sie schlugen die gläserne Eingangstür ein und stahlen Oberbekleidung. Im Zeitraum vom 20.08.2020 (07:00 Uhr) bis zum 10.09.2020 (08:45 Uhr) hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses in der Norrenbergstraße auf. Es wurden Wertgegenstände gestohlen. In einem nicht näher zu benennenden Zeitraum versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Wohnhauses in der Spicherstraße aufzuhebeln. In der Meckelstraße brachen Einbrecher am 10.08.2020, gegen Mittag, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Über die Beute ist nichts bekannt. Remscheid - In der Nacht vom 09.09.2020 auf den 10.09.2020 (22:00 Uhr bis 03:30 Uhr) brachen Täter in eine Wohnung in der Straße Im Loborn ein. Sie stahlen ein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr. Die Beschuldigten (männlich, 15 und 18) konnten am folgenden Morgen im Nahbereich festgenommen werden. Solingen - Zwischen dem 09.09.2020 (12:00 Uhr) und dem 10.09.2020 (20:00) brachen mehrere unbekannte Täter in ein Haus in der Friedrichstraße ein. Sie erbeuteten Wertgegenstände in nicht genannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

