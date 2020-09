Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto krachte frontal in Hauswand

Wuppertal (ots)

Eine 77-jährige Autofahrerin fuhr gestern (09.09.2020), gegen 17:15 Uhr, aus einem Parkhaus am Kipdorf und beabsichtigte nach rechts in Richtung Hofkamp abzubiegen. Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Skoda, überquerte die Fahrbahn und fuhr frontal in die dortige Hauswand einer Bankfiliale. Durch den Aufprall verletzte sich die Seniorin schwer und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Skoda war stark beschädigt und wurde abgeschleppt. (hm)

