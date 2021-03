Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher vom Bewohner überrascht ++ Zwei Autofahrer unter Drogen

Einbrecher vom Bewohner überrascht

Cuxhaven. Am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr überraschte der Bewohner einer Wohnung in der Brahmsstraße zwei Einbrecher. Die Täter versuchten gerade die Wohnungstür aufzubrechen, als der Geschädigte sie bemerkte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zum Erfolg.

Zwei Autofahrer unter Drogen mit nicht versicherten Fahrzeugen

Hemmoor. Die Polizei Hemmoor konnte am Sonntagmittag nahezu zeitgleich zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr ziehen. In Oberndorf wurde ein 23-jähriger kontrolliert, der mit einem nicht versicherten PKW unterwegs war und vor Fahrtantritt illegale Drogen konsumiert hatte. Zur selben Zeit kontrollierte ein anderer Streifenwagen in Neuhaus einen 30-jährigen Autofahrer. Bei diesem Mann kam neben dem Fahren unter Drogeneinfluss noch hinzu, dass er keinen Führerschein besitzt und an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen eines anderen PKW angebracht waren. Neben den Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Pflichtversicherungsgesetz, muss sich der 30-jährige zusätzlich noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

