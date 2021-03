Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Bad Bederkesa +++ Einbruch in Odisheim +++ Ohne Fahrerlaubnis in Dorum und auf der A 27 +++ Zum wiederholten Male ohne Versicherungsschutz in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Donnerstag (11.03.2021), zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch im Heubruchsweg in Bad Bederkesa. Unbekannte schlugen die Fensterscheibe eines dortigen Einfamilienhauses ein und konnten sich so Zutritt zum Haus verschaffen. Neben Bargeld entwendeten die Täter hier auch Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern*innen sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Geestland (04743-9280) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Samtgemeinde Land Hadeln/Odisheim. Im Laufe des gestrigen Tages (Donnerstag, 11.03.021), zwischen 07:30 Uhr und 15:55 Uhr, brachen bisher noch unbekannte Täter*innen in ein Einfamilienhaus in der Straße Pastorentrift in Odisheim ein. Die Unbekannten konnten sich durch Einschlagen einer Terrassentürscheibe Zutritt zu dem Inneren des Hauses verschaffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern*innen sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Hemmoor (04771-6070) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Wurster Nordseeküste/Dorum/Bremerhaven. Im Laufe des Donnerstags (11.03.2021) wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland gleich zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche einen Pkw im Straßenverkehr führten, obwohl sie nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Der Erste war ein 20-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw der Marke Mercedes-Benz, der gegen 08:50 Uhr in der Poststraße in Dorum angetroffen und kontrolliert wurde. Das zweite Strafverfahren wurde gegen einen 36-Jährigen aus dem Raum Bremerhaven eröffnet, der gegen 15:10 Uhr an der A 27 in Höhe Bremerhaven-Zentrum mit seinem Fahrzeug der Marke Citroen kontrolliert wurde. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten und die Weiterfahrt wurde untersagt. Im Fall des 20-Jährigen aus Bremen wurde auch ein Strafverfahren gegen den Halter des Pkw, welcher die Fahrt zugelassen bzw. geduldet hatte, eingeleitet.

Geestland/Langen. Am Donnerstagabend (11.03.2021), gegen 21:35 Uhr, wurde zum wiederholten Male wurde ein 51-jähriger Geestländer mit seinem Pkw der Marke BMW im Schmidtkuhlsweg in Langen kontrolliert, obwohl der PKW nicht den erforderlichen Versicherungsschutz aufwies. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Weiterhin wurden die amtlichen Kennzeichen des Pkw durch die Beamten vor Ort entsiegelt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

