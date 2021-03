Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dieseldiebstähle in der Lamstedter Feldmark +++ Straßenlaternen im Bereich Lamstedt beschädigt +++ Betrunken Pkw in Steinau geführt +++ Versuchter Raub in Bokel +++ Verkehrsunfall auf der L 120

Samtgemeinde Börde Lamstedt. In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.03.2021) entwendeten Unbekannte aus den Tanks von zwei Schleppern Diesel. Die Trecker standen neben Stallungen in der Feldmark zwischen Lamstedt und Mittelstenahe. Hinweise und Beobachtungen zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben Sie bitte an die Polizeistation Lamstedt (04773-880340) oder die Polizei in Hemmoor (04771-6070).

Samtgemeinde Börde Lamstedt. Am Samstagabend (06.03.2021), beschädigten Unbekannte mehrere Straßenlampen in der Peter-Springer-Straße in Lamstedt-Ihlbeck sowie im Alpenweg in Lamstedt-Rahden. Der oder die Täter*innen schraubten die Abdeckklappen der Lampen auf und zerstörten die Verkabelung in den Lampen. Vermutlich waren die Täter*innen mit einem Fahrzeug unterwegs. Hinweise und Beobachtungen geben Sie bitte an die Polizeistation Lamstedt (04773-880340) oder die Polizei in Hemmoor (04771-6070).

Samtgemeinde Land Hadeln/Steinau. Am frühen Dienstagmorgen (09.03.2021), gegen 03:25 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven eine allgemeine Verkehrskontrolle beim Führer eines Pkw der Marke Seat in Steinau durch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Land Hadeln hatte einen Wert von ca. 1,7 Promille Atemalkoholkonzentration zum Ergebnis. Dem nunmehr Beschuldigten wurde die Einleitung des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr bekannt gegeben, ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 43-Jährige darf vorerst keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen.

Beverstedt/Bokel. Am Dienstagabend (09.03.2021), gegen 19:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub in der Netto-Filiale in Bokel. Zwei Unbekannte Täter, die zunächst einen normalen Einkauf vortäuschten, bedrohten eine Kassiererin mit Messern, um Bargeld von ihr zu ausgehändigt zu bekommen. Dies misslang jedoch und die beiden Täter flüchteten mit wenigen unbezahlten Waren in Richtung Stubben. Die beiden männlichen Täter waren dunkel gekleidet und trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Schiffdorf (04706-9480) oder in Cuxhaven (04721-5730).

Geestland/Drangstedt. Heute Morgen (10.03.2021), gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der L 120 zwischen Debstedt und Drangstedt ein Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger aus der Stadt Geestland war mit einem Pkw, einem Renault Laguna (Farbe: weiß), in Richtung Bad Bederkesa unterwegs. Aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme geriet der Senior mit dem Renault in den Gegenverkehr. Eine 56-Jährige, ebenfalls aus der Stadt Geestland, konnte mit ihrem Pkw der Marke Kia noch nach rechts in den Seitenraum ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Allerdings kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, sodass leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und geriet in der Folge mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Baum, was ebenfalls zu einem leichten Sachschaden führte. Der Fahrer beendete seine Fahrt erst in Elmlohe. Ein Zeuge, der ihm gefolgt war, erkannte, dass der Fahrer dringend ärztliche Hilfe benötigte und verständigte den Rettungsdienst. Der Unfallfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeikommissariat Geestland bittet Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden, sich zu melden (04743-9280).

