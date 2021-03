Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Kleingartenverein ++ Reiterinnen bei Verkehrsunfall verletzt ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Kleingartenverein

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bisher unbekannte Täter in zwei Parzellen eines Kleingartenvereins in der Grodener Chaussee eingebrochen. Die Täter drangen über die Fenster in die Gartenhäuser ein und brachen Geräteschuppen auf. Was alles entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zwei Reiterinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Wingst. Zwei 17- und 18-jährige Reiterinnen aus der Börde Lamstedt wurden gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden Frauen ritten auf der Kreisstraße 21 von Lamstedt in Richtung Bröckelbeck. Hinter Ihnen näherte sich ein 55-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW und ein 23-jähriger Wingster mit einem Lieferwagen. Der Cuxhavener verlangsamte wegen der Pferde seine Fahrt. Der Lieferwagenfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Durch den Knall des Unfalls scheuten die Pferde und gingen durch. Dabei verletzten sich die Reiterinnen leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 13.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 31-jähriger aus dem Raum Friesoythe mit einem Transporter mit Anhänger auf der A27 unterwegs. Auf einem Parkplatz im Bereich Loxstedt wurde das Fahrzeug durch Beamte der Polizei Geestland gestoppt und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Fahrzeuggespanns nicht die benötigte Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Dem 31-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn sowie gegen den Halter des Fahrzeuges ein Strafverfahren eingeleitet.

