Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210121.1 Hohenlockstedt: Einbruch in Einfamilienhaus

Hohenlockstedt (ots)

Am letzten Dienstag ist es über Tag in Hohenlockstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter erbeuteten einigen Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr suchten Unbekannte das Objekt im Lohbarbeker Weg auf. Sie begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks, hebelten von dort aus ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und entwendeten einigen Silberschmuck. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

