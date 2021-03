Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: +++ Trunkenheit im Verkehr +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis+++

Cuxhaven (ots)

Loxstedt, A27, FR Walsrode - Betrunkener Fahrzeugführer

Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 23:25 Uhr, wurden Beamte des Zolles Bremerhaven im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf einen 48-jährigen bulgarischen Fahrzeugführer aufmerksam, der deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu stehen schien. Der männliche Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Golf die A27 in Fahrtrichtung Walsrode. Während der Kontrolle auf dem Parkplatz Nesse drang ein extremer Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,20 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der 48-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deustchland vorweisen konnte.

Loxstedt, A27, FR Cuxhaven - Mit mehr als 3 Promille unterwegs

Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 19:15 Uhr, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein unsicher und Schlangenlinien fahrender Sattelzug auf der A27 gemeldet. Das Fahrzeuggespann konnte durch Beamte des PK Geestland festgestellt und angehalten werden. Im Rahmen der anschließenden verdachtsabhängigen Verkehrskontrolle konnte bei dem polnischen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 3 Promille festgestellt werden. Dem 42-jährige Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der polnische Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der 42-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deustchland vorweisen konnte.

Geestland, A27, FR Cuxhaven - Lkw mit mehreren Insassen und diversen Verstößen gestoppt

Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 11:30 Uhr, stoppten Beamte des PK Geestland einen Lkw, der augenscheinlich überladen zu sein schien. Im Rahmen der Kontrolle konnten 3 männliche Personen mazedonischer Herkunft festgestellt werden. Der 34-jährige Fahrzeugführer konnte lediglich eine mazedonische Fahrerlaubnis vorweisen - obwohl dieser bereits seit 3 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Deustchland hat - und somit ohne gültige Fahrerlaubnis den Lkw führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem lag eine Überladung von 18% (erlaubt wären 7490 kg zGG; festgestellt wurden 8870 kg) vor.

Bei einer Kontrolle der anderen beiden Insassen (26 Jahre und 33 Jahre) konnte festgestellt werden, dass sich diese unerlaubt in der Deustchland aufhalten und offensichtlich gewerbsmäßiger Tätigkeiten nachgehen. Entsprechende ausländerrechtliche Verstöße wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell