Polizei Homberg

POL-HR: Borken -Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Tatzeit: 02.10.2020, 17:00 Uhr bis 05.10.2020, 07:00 Uhr

Im Laufe des Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Straße "Metzen Tannen" eingebrochen. Entwendet wurde nichts.

Die Täter hebelten gewaltsam die Terrassentür der Kindertagesstätte auf und gelangten auf diesem Weg in das Objekt. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab, ohne etwas zu entwenden. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell