Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Roter Motorroller aus Carport gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 26.09.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 27.09.2020, 08:30 Uhr Einen älteren roten Motorroller im Wert von 500,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Carport in der Marburger Straße. Die Täter begaben sich auf den Hinterhof des Grundstücks und stahlen dort den Motorroller, welcher unter einem Carport abgestellt war. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 655 LFN. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

