Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter beschädigen Schaufensterscheibe

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe Tatzeit: 27.09.2020, 01:40 Uhr Eine Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts in der Bahnhofstraße beschädigten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen. Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe eingeschlagen, wodurch diese beschädigt wurde. Ob die Täter in das Geschäft einbrechen wollten, ist zurzeit nicht bekannt. Ein Zeuge hatte die beschädigte Scheibe bei der Polizei gemeldet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell