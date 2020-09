Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter brechen in Pizzeria ein und stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Pizzeria Tatzeit: 26.09.2020, 23:30 Uhr 27.09.2020, 10:00 Uhr In eine Pizzeria in der Wiederholdstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein und stahlen Bargeld. Die Täter gelangten durch ein Küchenfenster in die Küche der Pizzeria und von dort in den Restaurantbereich. Hier durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertgegenständen und stahlen vorgefundenes Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter durch das geöffnete Küchenfenster in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell