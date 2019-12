Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Buchholz

Buchholz (ots)

Am Montag, dem 16.12.2019 wurde zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr versucht in ein Gebäude in der Straße Hammelshahn einzubrechen. Eine Holztür wurde bereits aufgehebelt. Wahrscheinlich wurden die Täter durch das Zurückkommen des Eigentümers oder durch den bellenden Hund im Hause gestört. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

