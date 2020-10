Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg -Polizei kontrolliert getunte PKW

Papenburg (ots)

Am Freitagabend haben Polizeibeamte aus Papenburg mit Unterstützung der örtlichen TÜV-Station PKW-Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Dem vorausgegangen waren mehrere Treffen der Tuner Szene in den vergangenen Monaten. Dabei wurden zum Teil Fahrzeuge festgestellt, welche keinen verkehrssicheren Zustand aufwiesen.

Auch am Freitagabend leitete die Polizei nach Begutachtung der Autos mehrere Verfahren ein, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Fahrzeug wurde stillgelegt. Darüber hinaus war ein Autofahrer alkoholisiert unterwegs. Ein Test ergab einen Wert von 1,85 Promille. Eine größere Ansammlung der Tuner Szene fand, im Vergleich zu vorherigen Treffen, nicht statt.

