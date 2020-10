Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Groß-Berßen (ots)

Am Samstagmorgen ist es gegen 08.00 Uhr auf der Lähdener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die beiden Insassen eines PKW zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 47-jähriger Mann war auf der Lähdener Straße in Richtung Klein Berßen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Verkehrsinsel schleuderte und anschließend gegen einen Baum prallte. Der Fahrer sowie seine 80-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr aus Klein Berßen war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften ebenfalls am Unfallort.

