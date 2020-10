Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - PKW aufgebrochen

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag zwischen 14.00 - 17.00 Uhr die Scheiben zweier Autos eingeschlagen. Die PKW standen während der Tatzeit in Groß Dörgen auf dem Schotterparkplatz an der B402. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und entwendeten aus einem PKW ein Akkugerät samt Ladetasche. Weiteres Diebesgut erlangten sie bei den Taten nicht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

