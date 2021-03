Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14. März 2021

Cuxhaven (ots)

+

++++++++++

Einbruchdiebstahl aus Einzelhandelsgeschäft

Cuxhaven. Am Samstagmorgen, den 13. März 2021, drangen bislang unbekannte Täter gegen 00.45 Uhr gewaltsam in ein Einzelhandelsgeschäft in der Spanger Straße ein. Es wurde Diebesgut erlangt. Die Gesamtschadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht abschließend fest.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Cuxhaven. In dem Zeitraum von Freitag, den 12. März, 08.00 Uhr, bis Samstagmittag, den 13. März 2021, 12.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hoffmann-von-Fallersleben ein. Nach Durchsuchung des Einfamilienhauses entfernten sich die Täter mit Diebesgut. Die Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell