POL-AUR: Moordorf - Pedelec gestohlen // Aurich - Einbruch in Restaurant // Südbrookmerland - Haltestelle beschädigt // Aurich - Bei Unfall verletzt // Aurich - In Graben gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Pedelec gestohlen

In der Auricher Straße in Moordorf wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten das blaugraue E-Bike der Marke Sparta zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Es stand zur Tatzeit verschlossen in Höhe eines Herrensalons. Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Restaurant

In ein Restaurant in Aurich ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Sonntag, 19.45 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, in die Gaststätte in der Marktstraße, Ecke Wallstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die in der Nacht in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Haltestelle beschädigt

Unbekannte haben ein Buswartehäuschen in Südbrookmerland beschädigt. Sie zerschlugen am Montag eine Glasscheibe an der Haltestelle in der Upender Straße, schräg gegenüber der Schulstraße. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 22 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Unfall verletzt

In Aurich sind am Montag ein Mofafahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Der 88 Jahre alte Mofafahrer bog gegen 9.20 Uhr von der Von-Jhering-Straße in den Breiten Weg ab und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen eine Radfahrerin auf dem dortigen Fahrradweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der 88-Jährige und die 16-jährige Radfahrerin wurden leicht verletzt.

Aurich - In Graben gefahren

Ein Audi-Fahrer ist am Montag in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15.30 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der Dietrichsfelder Straße in Fahrtrichtung Aurich, als er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer Kurve auf den Grünstreifen geriet. Er stieß gegen einen Baum und landete in einem Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

