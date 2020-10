Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, den 24./25.10.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Falsche Polizeibeamte Am Wochenende wurde der Polizei in Aurich bekannt, dass es vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten" gekommen ist. Bürgerinnen und Bürger werden von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen und dahingehend verunsichert, dass sie Opfer von möglichen Straftaten werden könnten. Teilweise wird konkret nach Wertgegenständen sowie Barmitteln gefragt. Betroffene werden gebeten die Gespräche umgehend zu beenden und die Informationen an die Polizei weiterzugeben.

Altkreis Norden

Automatenaufbruch Norden - In der Zeit von Freitag (20:00 Uhr) bis Samstag (09:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter einen Kartoffel- und Eierautomaten in der Schulstraße auf. Aus dem Automaten wurde das Bargeld samt Auffangbehälter entwendet. Die Behälter wurden im weiteren Tatortumfeld aufgefunden. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wende sich an die Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Betrunkener Pkw-Fahrer Halbemond - Ein 36-Jähriger aus Ihlow wurde am Samstag gegen 21:50 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei auf der Halbemonder Straße kontrolliert. Hier war der Mann im alkoholisierten Zustand mit seinem Pkw unterwegs. Ein Test vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Polizeibeamte angegriffen Norddeich - Streitigkeiten zwischen dem Inhaber einer Pizzeria und einem Gast waren der Anlass für einen polizeilichen Einsatz am Samstag gegen 13:30 Uhr. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der Inhaber zunehmend aggressiver gegenüber den Polizeibeamten, beleidigte diese und bewarf sie mit verschiedenen Gegenständen, u.a. einem Holzstuhl. Zwei der mittlerweile vier vor Ort eingesetzten Beamten wurden durch den Stuhl getroffen und leicht verletzt. Gegen den 34-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Die beiden leicht verletzten Beamten wurden in der Norder Klinik ambulant behandelt. Ein 52-jähriger Beamter ist vorerst nicht dienstfähig.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Marx- Diebstahl von Verkehrszeichen Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an der Marxer Hauptstraße Verkehrszeichen entwendet und mehrere Leitpfosten entfernt. Zumindest die Leitpfosten konnten wieder aufgefunden und eingesetzt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund zu melden, Tel.: 04462/911-0.

Verkehrsgeschehen Wittmund- Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Samstag, kurz vor Mitternacht, kontrollieren Polizeibeamte einen 20-jährigen Autofahrer in der Stadt Wittmund. Dabei kann im Zuge der Kontrolle ermittelt werden, dass für sein mitgeführtes Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Bis er einen Versicherungsabschluss nachweisen kann, wird ihm die Weiterfahrt untersagt.

