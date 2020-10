Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich Verkehrsgeschhen (ots)

Heute Vormittag ereignete sich, gegen 11.20 Uhr, auf der Emder Straße, zwischen Riepe und Emden, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier Insassen. Beteiligt waren ein 39-jähriger Autofahrer und sein fünfjähriges Kind sowie eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem wenige Monaten alten Säugling. Beide Fahrer/in kommen aus Emden. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 39-Jährige mit seinem VW Passat die K 137 von Emden kommend in Fahrtrichtung Riepe. In Höhe der Einmündung zum Reithweg wollte er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich nach links in den Reithweg abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende Fahrerin, die mit ihrem VW Touran in Richtung Emden unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die K137 wurde kurzfristig beidseitig gesperrt. Aufgrund auslaufender Öl-und Betriebsstoffe rückte eine Spezialfirma zwecks Reinigung der Fahrbahn aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell