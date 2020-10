Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen im Landkreis Aurich und Wittmund

Aurich/Wittmund/Norden

Aurich - Einbruch in Schule

In der Nacht zu Mittwoch, 21.10.2020, brachen unbekannte Täter in die BBS in Aurich, Am Schulzentrum, ein. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Kellerräume ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge sowie das Kellerfenster, durch das sie eingestiegen waren. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn/Felde - Schuppenbrand - Polizei sucht Zeugen Wie die Polizei bereits gestern mitteilte, geriet am Dienstagabend, gegen kurz vor 23.00 Uhr, ein Schuppen auf einem Grundstück im Viehtrift in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Schuppen musste schließlich abgerissen werden, um das Feuer löschen zu können. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Hinweise zur Aufklärung der Tat, insbesondere Hinweise auf Personen, die sich zur relevanten Zeit im Bereich des Brandortes aufgehalten haben, nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall

In Ostersander kam es auf der Holtroper Straße am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 15.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrer eines PKW Opel wollte vom Röthelmoorweg nach links auf die Holtroper Straße einbiegen. Dabei übersah er einen PKW BMW, der auf dieser Straße in Richtung Schirumer Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der BMW ins Schleudern geriet und gegen einen Leitpfosten prallte. Durch den Unfall wurde der 32-jährige BMW-Fahrer schwer und der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 7.000,- EUR geschätzt.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Spiegel abgetreten

Unbekannte Täter traten in Hage, Alter Dieker, von einem geparkten VW Up beide Außenspiegel ab. Zwischen Dienstag, 20.10.2020, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 21.10.2020, 11.30 Uhr stand das Fahrzeug an der Straße ordnungsgemäß geparkt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Dunum - Werkzeug entwendet

Von einer Baustelle entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Kettensäge der Marke Stihl, einen Doppelkanister und einen LED-Strahler mit gelbem Stromkabel. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 13.10.2020, und Donnerstag, 15.10.2020, 08.00 Uhr in Dornum, Süddunumer Weg. Das Werkzeug war in einem verschlossenen Raum der Baustelle aufbewahrt worden. Wie die Täter in den Raum gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Esens, 04971/92718110, erbeten.

