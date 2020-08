Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Riedlingen - Fahrt unter Drogeneinwirkung beendet

Ulm (ots)

In der Nacht zum Sonntag, etwa um 00:20 Uhr, wurde in der Hindenburgstraße ein BMW kontrolliert. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers entstand der Verdacht, dass er unter Einwirlkung von berauschenden Mitteln steht. Ein Test bestätigte dies. Er räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Über das Bußgeld und was mit dem Führerschein des jungen Mannes passiert, entscheidet das Landratsamt Biberach. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1577218)

