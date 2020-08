Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Ein notwendiges Ausweichmanöver entwickelte sich am Freitagabend zum handfesten Streit zwischen zwei Autofahrern.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann mit seinem VW-Up die Böfinger Steige in Richtung Ludwig-Beck-Straße. Aus bislang unbekannten Gründen missachtete ein, aus einer Seitenstraße kommender 32jähriger Mazda-Fahrer dessen Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, gelang es dem VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Beide Fahrzeuge mussten nach dem glimpflich verlaufenen Vorfall an der nächsten Ampel bei Rotlicht warten. Die Fahrtunterbrechung nahmen die Männer als Gelegenheit wahr, um aus ihren Autos auszusteigen und den jeweils anderen für sein Verhalten zur Rede zu stellen. Nach einem kurzen verbalen Streit gingen sie ohne viel Federlesens aufeinander mit Fäusten los. Einem Zeugen gelang es, die Männer zu trennen. Durch die Schlägerei trugen die Kontrahenten nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen davon. Eine Streife nahm den Sachverhalt auf. Die beiden handgreiflichen Autofahrer werden jetzt wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Die für sie zuständige Führerscheinstelle wird sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie charakterlich dafür geeignet sind, als Autofahrer am öffentlichen Verkehr teilzunehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1573739)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell