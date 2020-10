Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen in den Landkreisen Aurich und Wittmund

Aurich/Wittmund/Norden (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Kaugummiautomaten gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag wurde im Mittelweg in Moordorf ein Kaugummiautomat gestohlen. Der Automat stand vor einem Kiosk und konnte ohne Aufwand abtransportiert werden, da er auf Rollen stand. Der entwendete Kaugummiautomat soll die Aufschrift "Bubblemat" haben. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizeistation in Südbrookmerland unter 04942/204200 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Lagerraum

In der Tatzeit von Dienstagabend, den 20.10.2020 bis gestern Morgen, stiegen bislang unbekannte Einbrecher in einen Lagerraum einer Firma im Gartenweg in Norden ein. Auf bislang ungeklärte Weise gelang der Einstieg in die Räume. Der bzw. die Täter nahmen einen Winkelschleifer der Marke Makita samt Koffer sowie Diamanttrennscheiben mit. Täterhinweise werden an die Norder Polizei unter 04931/9210 erbeten.

Norden - Gewalteinwirkung auf Außenspiegel

In der Tatzeit von Mittwochnachmittag, den 21.10.2020, bis Donnerstagmittag, den 22.10.2020, beschädigten bislang Unbekannte den Außenspiegel der Fahrerseite eines Pkw. Das Auto stand während dieser Zeit im Feldpfad in Norden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

Dornum - Kennzeichen gestohlen

In der Zeit von Mittwochabend, den 21.10.2020 bis Donnerstagmorgen, am 22.10.2020, wurden von einem Pkw Hyundai die amtlichen Kennzeichen, HP-VS 4000, gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit vor einem Ferienhaus in der Amselstraße in Dornum. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls bzw. Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizeistation in Dornum unter 04933/992750 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Seitenscheibe vom Bagger beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag, den 22.10.2020, beschädigten bislang Unbekannte die Seitenscheibe eines Baggers, der zur Tatzeit im Seeburger Weg in Wittmund abgestellt war. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 zu melden.

Carolinensiel - Heckscheibe beschädigt

Am Donnerstagvormittag, den 22.10.2020, beschädigten bislang Unbekannte die Heckscheibe blauen Opel Meriva. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug zur Tatzeit auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum vom 12.10.2020 bis zum 17.10 2020 wurde in der Straße Vor dem Drosten eine Straßenlaterne angefahren und dabei beschädigt. Der Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizeistation in Esens unter 04971/926500 entgegen.

