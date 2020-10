Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Reisebüro // Hage - Auto zerkratzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Reisebüro

Zwischen Samstag, 24.10.2020, 13.00 Uhr, und Sonntag, 25.10.2020, 05.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reisebüro ein. Dies befindet sich in Norden, Am Markt. Die Täter hatten zur Tatausführung ein Fenster aufgebrochen und waren dadurch eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten unter Telefon 04931 9210.

Hage - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter beschädigten in Hage einen PKW VW. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit, Sonntag, 25.10.2020, zwischen 14.55 Uhr und 16.30 Uhr in Hage an der Straße Breiter Weg im Bereich des Windparks. Die Täter hatten in der Zeit die Fahrerseite zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell