Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Gefahrgut auf der B 6 zwischen Bremerhaven und Nesse

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Welle. Am heutigen Vormittag (16.03.2021), gegen 10:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 6 zwischen Bremerhaven und Nesse, bei dem ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und in den Seitenraum kippte. Auf der Ladefläche befanden sich Gasflaschen, so dass der Bereich abgesperrt werden musste, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Der 26-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg blieb zum Glück unverletzt. Bezüglich der Unfallursache wird derzeit von Unachtsamkeit ausgegangen. Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt.

Die Bergungsarbeiten dauern an und gestalten sich aufgrund der besonderen Ladung schwierig. Lt. Prognosen der durchführenden Firma wird die Vollsperrung noch bis in die Abendstunden andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell