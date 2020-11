Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr wurde in ein Bürogebäude in der Achtmorgenstraße in Luwigshafen eingebrochen. Der unbekannte Täter brach ein Fenster auf und gelangte so in das Bürogeäude. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen konnten den flüchtigen Täter sehen, wie er aus einem Fenster sprang und in Richtung Bruchwiesenstraße gelaufen war. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, bekleidet mit schwarzer Mütze, blauer Atemschutzmaske, Jeans und Jacke.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Achtmorgenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

