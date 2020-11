Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag zwischen 11:30 und 13:45 Uhr wurde ein grauer Hyundai i30 durch einen Unfall in der Neuhöfer Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte das geparkte Auto vermutlich beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes und eines aufgefundenen Pedals, wird davon ausgegangen, dass der Schaden von einem Fahrrad verursacht wurde.

Wer hat den Unfall beobachtet oder hat einen Fahrradfahrer mit fehlendem Padal gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell