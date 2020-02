Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd Erneute Brennpunktkontrollen im Bereich ZOB

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (31.01.2020) wurden durch Polizei und Ordnungsamt wieder zahlreiche Kontrollen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes durchgeführt. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an.

Insgesamt hat die Polizei an diesem stark kriminalitätsbelasteten Brennpunkt 138 Personen überprüft, die sich in dem Bereich aufhielten.

Eingesetzt waren 30 Kontrollkräfte der Landespolizei, der Bundespolizei und des Ordnungsamtes Lübeck. Ziel war es, wie bereits mehrfach in der Vergangenheit, mit starker Präsenz und gezielten Kontrollen, gegen die Kriminalität im Umfeld des ZOB vorzugehen und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen.

Am Ende zieht die Polizei Bilanz: Es wurden elf Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt, jeweils ein Verstoß gegen das Waffenrecht und zwei gegen das Gewerberecht. Außerdem wurden acht Verkehrsverstöße geahndet und sechs Personen, nach denen gefahndet wurde, konnten angetroffen werden.

Die Polizei wird auch in der Zukunft diesen Brennpunkt im Blick haben und weitere Kontrollaktionen gemeinsam mit anderen Dienststellen und Behörden durchführen.

