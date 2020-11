Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei Speyer gewinnt zweiten Platz bei der Verleihung des Verkehrssicherheitspreises

SpeyerSpeyer (ots)

Am 26.11.2020 zeichnete das Verkehrssicherheitsforum Rheinland-Pfalz unter Federführung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Weinbau und Landwirtschaft die Polizeiinspektion (PI) Speyer, vertreten durch den Inspektionsleiter, Polizeirat Kristof Brockmann, mit dem zweiten Platz des Verkehrssicherheitspreises aus. Der Preis wurde aufgrund der andauernden Corona-Pandemie im Rahmen einer Videoschaltkonferenz verliehen. Die Polizeiinspektion erhielt den Preis für ihr Engagement im Bereich der Fahrradverkehrssicherheit. Bereits 2017 hatten Mitarbeitende der PI Speyer die "Verkehrssicherheitskonzeption Fahrrad" entwickelt. Dem Titel entsprechend stehen dabei die Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden, eine Reduzierung von Verkehrsunfällen unter deren Beteiligung, sowie eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Mittelpunkt.

Zur Erreichung dieser Ziele setzt die Polizei Speyer insbesondere Maßnahmen in den Bereichen -der Verkehrserziehung (Schwerpunktaktionen für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Senioren u.a. in den Handlungsfeldern Fahrradausstattung, Sichtbarkeit von Fahrradfahrenden und Pedelec), -der Verkehrskontrolltätigkeit (insbesondere durch Kontrollstellen an Unfallhäufungsstellen), -der Verkehrsraumgestaltung (Beratung in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern) und -der Öffentlichkeitsarbeit konsequent um.

Ebenfalls den zweiten Platz errang die die Verkehrswacht Rheinland-Pfalz, den ersten Platz konnte die Kinderunfallkommission Kaiserslautern mit einer Plakataktion für sich verzeichnen.

