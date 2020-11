Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht geklärt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

An der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Ludwigstraße missachtete der 31-jährige Fahrer eines blauen Pritschenwagens am 25.11.2020, 16:53 Uhr, die Vorfahrt einer Straßenbahn. Es kam zur Kollision. Statt seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der 31-Jährige in Richtung Heinigstraße. Da das Kennzeichen abfotografiert wurde, konnte er jedoch rasch ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

