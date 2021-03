Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft in Cuxhaven +++ Betrunken auf dem Fahrrad zwei Pkw gerammt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (16.03.2021), gegen 08:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Holstenstraße in Cuxhaven. Dabei versuchten Unbekannte die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Dies misslang jedoch und die Täter:innen flüchteten ohne Beute. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

Cuxhaven. Am späten Mittwochabend (17.03.2021), gegen 23:05 Uhr, wurde der Polizei in Cuxhaven ein Verkehrsunfall in der Schubertstraße gemeldet. Ein Fahrradfahrer habe mindestens zwei Pkw gestreift und sei einfach weitergefahren. In der Brahmsstraße konnten die Beamten dann den Flüchtigen antreffen. Der 72-jährige Cuxhavener stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille Atemalkoholkonzentration. Dem nunmehr Beschuldigten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht, der zwei Pkw (einen Mazda und einen Ford) beschädigt hatte, wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

