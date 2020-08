Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Golf beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Heute kam es zwischen 9.30 und 12.15 Uhr in der Schulstraße in Bad Bentheim in Höhe der dortigen Schule zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich mit einem Fahrrad an einem, am rechten Straßenrand geparkten, VW Golf vorbei und stieß dabei mit diesem zusammen. Am Golf wurde der linke Außenspiegel beschädigt und es entstanden mehrere Lackkratzer. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/980-0 zu melden.

