Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Räuberischer Diebstahl von Spirituosen

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 17.04.2021 gegen 13:29 Uhr, versuchte ein 26-Jähriger 4 Flaschen Whisky unter seinem Pullover unbezahlt aus dem Edeka Markt in der Saarlandstraße zu schmuggeln. Als er von Mitarbeitern des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen wurde versuchte er zu flüchten. Zunächst gelang es den Angestellten den Dieb kurzzeitig an den Armen festzuhalten. Dieser entriss sich jedoch aus dem Griff und wollte erneut flüchten. Die Angestellten konnten den Mann daraufhin zu Boden zu bringen. Erst mit einem weiteren unterstützenden Mitarbeiter gelang es, den Dieb am Boden zu fixieren bis die Streife eintraf. Neben den 4 gestohlenen Whisky Flaschen konnte bei dem Täter ein Taschenmesser in der Hosentasche aufgefunden werden. Die Schadenshöhe des entwendeten Alkohols beträgt 112 Euro, verletzt wurde niemand. Da der Mann bereits ein Hausverbot in dem Edeka Markt hat kommen auf ihn nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und räuberischen Diebstahls zu. |pizw

