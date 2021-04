Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am 17.04.2021 um 00:32 Uhr wurde durch Anwohner in der Schanzenstraße in Pirmasens ein lautes Geräusch auf der Straße gemeldet. In der Schanzenstraße konnte ein geparkter beschädigter schwarzer Kia festgestellt werden. Die Frontscheibe des PKW wurde durch unbekannte Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

