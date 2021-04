Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Corona-Verstoß: Polizei Varel löst Party auf

Varel (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen löste die Polizei Varel eine größere Party in Varel, Nebsallee, auf. In einer Wohnung wurden insgesamt 14 Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen, die keinen ausreichenden Abstand einhielten und erwartungsgemäß keine entsprechenden Mund-Nase-Bedeckungen trugen. Die Betroffenen wurden der Wohnung verwiesen und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell