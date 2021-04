Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 09.04 - 11.04.2021

Varel/Zetel (ots)

Fahrten unter Btm-Einfluss

Bei Fahrzeugkontrollen stellte die Polizei am Freitag gegen 18:45 Uhr bei einem 39-jährigen Zeteler in der Bahnhofstraße in Zetel und gegen 24:00 Uhr bei einem 21-jährigen Vareler in der Wilhelmshavener Straße in Varel Beeinflussungen durch Marihuana fest. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen und ihnen die Weiterfahrt untersagt. Die Männer haben neben einem Strafverfahren wegen unerlaubten Btm-Besitzes ein höheres Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu erwarten.

Verkehrsunfälle

Freitag gegen 14:30 Uhr kam es auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B437) vor dem Kreuzungsbereich Waisenhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 21-jährige Frau aus Hatten fuhr mit ihrem Pkw auf einen verkehrsbedingt vor ihr haltenden Pkw auf und schon diesen auf einen davor stehenden dritten Pkw. Der unbekannte Fahrer des vordersten Pkw bemerkte den leichten Anstoß nicht und fuhr los, bevor er angesprochen werden konnte. Der Fahrer des Pkw, auf den die 21-jährige direkt aufgefahren war, ließ sich kurz die Versichertenkarte der jungen Frau geben und versuchte den wegfahrenden Geschädigten einzuholen. Beide Geschädigten kehrten nicht zur Unfallstelle zurück, so dass die Verursacherin den Unfall bei der Polizei meldete. Die beteiligten Personen sowie Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Freitag gegen 18:10 Uhr kam es in Zetel im Einmündungsbereich der Straße Am Teich/Wehdestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 51-jährige Zetelerin wollte mit ihrem Pkw von der Straße Am Teich in die Wehdestraße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Pkw einer 43-jährigen Zetelerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 43-jährige Frau sowie deren im Pkw befindliche 9-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Schaden an den Pkw wird auf mindestens 5.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell