POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 09.04 - 11.04.2021

Kellereinbrüche

In der Nacht zu Freitag wurde in Kellerräume in der Ebkeriege eingebrochen. Es wurde ein E-Bike entwendet. Weitere Taten ereigneten sich in der Rüstringer Straße und im Banter Weg. Als Diebesgut ist bisher nur ein Lautsprecher bekannt. Ebenso wurden in der Nacht zu Samstag in Heppens in einem Mehrfamilienhaus mehrere Kellerräume angegangen. Es wurden Werkzeuge und ein E-Bike entwendet.

Corona-Verstoß

In einer Wohnung wurden am Samstagnachmittag nach Hinweis durch einen Nachbarn sieben Personen aus verschiedenen Haushalten angetroffen. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. Die Betroffenen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Corona-Verordnung.

Auch in Schaar kam es zu einem ähnlich gelagerten Fall. Hier wurden 5 Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt.

Bedrohungen

Bei Streitigkeiten über das Verhalten im Straßenverkehr am Freitagnachmittag in der Börsenstraße drohte ein 18-jähriger einem 46-jährigen mit einem Schlagstock. Die Personalien wurden durch die hinzugezogene Polizei festgestellt. Zudem führte der 18-jährige ein verbotenes Messer mit sich. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Etwas später kam es zu einer weiteren Bedrohung. Ein 27-jähriger zeigte an er sei mit einer Schusswaffe aus einem Auto heraus bedroht worden. Der Beschuldigte blieb vorerst unbekannt. Samstagnachmittag trafen dann mehrere Personen im Kurpark zusammen, darunter auch das Bedrohungsopfer und der mutmaßliche Beschuldigte. Möglicherweise hatte man sich zu einer Auseinandersetzung verabredet. Die Ermittlungen dauern an, es kam zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen.

Trunkenheit im Verkehr

In Rüstersiel wurde Freitagnacht ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Der Alkoholtest ergab 1,17 Promille. Es wurden eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

