POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Reifen eines Anhängers löst sich während der Fahrt - Fahrzeugführer und Beifahrer blieben unverletzt

Jever (ots)

Am 08.04.2021, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Jeveraner mit seinem Gespann aus Pkw und Anhänger die Wangerländische Straße in Jever. Unvermittelt löste sich dort der linke Reifen des Anhängers während der Fahrt von der Radaufnahme. Der Reifen stürzte auf die Fahrbahn und die linke Seite des Anhängers prallte daraufhin ebenfalls auf die Fahrbahn, so dass Sachschäden entstanden. Fahrzeugführer und Beifahrer blieben unverletzt. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass auch die Radmuttern des anderen Reifens des Anhängers gelockert worden seien. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an. Hinweise sind an die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten.

