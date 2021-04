Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, den 07.04.2021, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Flutstraße Ecke Posener Straße ereignet haben soll.

Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Pkw der Marke BMW, Modell Mini Cooper, fast komplett zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

