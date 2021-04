Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 07.04.2021, ereignete sich gegen 15.05 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Wiesenhof" ein Raubüberfall. Nach Zeugenaussagen betrat eine männliche unbekannte Person mit einem Einkaufswagen und einer dunklen Mund- und Nasenbedeckung den Verbrauchermarkt. Aus einem Regal entnahm der Täter dann ein Haushaltsmesser, begab sich zum Kassenbereich und forderte die 40-jährige Kassiererin, die unverletzt blieb, unter Vorhalt des Messers auf, die Kassenschublade zu Öffnen. Der Täter entwendete Scheingeld und flüchtete aus dem Markt, wobei er das Messer in eine Mülltonne warf. Laut Zeugenaussage kann der Täter wie folgt beschrieben werden: - circa 180 cm groß - schlanke Statur - braunblonde kurze Haare - braune Augen - dunkler Hoodie - dunkle Hose - sportliche Schuhe - schwarze Mund- und Nasenbedeckung - dunkelgraue Handschuhe Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. ergänzende Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell