Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Werftstraße - Halter eines beschädigten Pkw gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Samstag, den 03.04.2021, ereignete sich gegen 09.30 Uhr in der Werftstraße zwischen der Störtebekerstraße und der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug einer 86-jährigen Fahrzeugführerin, ein grauer Pkw der Marke Mazda, mit dem rechten Außenspiegel gegen einen geparkten Pkw gestoßen sein soll. Dabei wurde vermutlich der linke Außenspiegel des geparkten Pkw getroffen und beschädigt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, bei der Rückkehr an den Unfallort war der Pkw nicht mehr vor Ort. Weitere Angaben zu dem beschädigten Pkw können nicht angegeben werden. Die Polizei bittet nun den Halter des beschädigten Pkw sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

